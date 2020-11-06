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Байден випереджає Трампа в Пенсільванії: він отримає 20 голосів вибірників

Новость на русском → Пенсільванія , П'ятниця 06 листопада 2020 15:59
Байден випереджає Трампа в Пенсільванії: він отримає 20 голосів вибірників Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлія Струк

Лідер Демократичної партії Джо Байден лідирує у штаті Пенсільванія. Там він може отримати 20 голосів вибірників.

Про це повідомляє Fox News.

Байден випереджає Трампа в Пенсільванії: він отримає 20 голосів вибірників

На даний момент Байден випереджає чинного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з результатом 49,5% голосів.

Відзначимо, проміжні результати виборів президента США показують, що Байден перехопив лідерство у ключовому штаті Джорджія. Він уже відривається від чинного президента Дональда Трампа майже на тисячу голосів.

За останніми даними, Байден набирає 49,39%, Трамп - 49,37%.

Так, Джорджія з 16 виборщиками є одним з чотирьох штатів, які можуть визначити переможця виборів президента США. На цей час з необхідних для перемоги 270 вибірників у Трампа 214, а у Байдена - 264.

Як писало РБК-Україна, раніше глава США заявляв, що з "легкістю виграє вибори, якщо враховувати легально подані голоси". Він також підкреслив, що результат голосування повинен буде вирішити Верховий суд.

Заява Трампа вже викликала критику серед його прихильників у рядах Республіканської партії. Кілька республіканців відзначили, що позиція глави Білого дому шкодить Штатам.

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