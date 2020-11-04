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Байден випереджає Трампа в ключовому штаті Мічиган

Новость на русском → США, Середа 04 листопада 2020 16:16
Байден випереджає Трампа в ключовому штаті Мічиган Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлія Струк

Джо Байден випереджає чинного президента США Дональда Трампа в ключовому штаті Мічиган на президентських виборах. Такими є результати після обробки 94% бюлетенів.

Байден випереджає Трампа в ключовому штаті Мічиган

Про це повідомляє Fox News.

Так, в останні години на користь лідера Демократичної партії додалося значне число голосів. Хоча раніше Трамп впевнено йшов попереду.

Перемога в Мічигані дасть кандидату 16 голосів вибірників.

Відзначимо, в США продовжують підрахунок голосів на виборах президента. Попередньо лідирує кандидат Джо Байден, за нього проголосували 227 вибірників, у Дональда Трампа - 213 голосів.

Так, перемагає той, хто отримав 270 голосів вибірників.

Як писало РБК-Україна, Байден вийшов у лідери голосування у штаті Вісконсін.

Нагадаємо, на тлі новин про вибори в США світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів.

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