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Байден опережает Трампа в ключевом штате Мичиган

Новина українською → США, Среда 04 ноября 2020 16:16
Байден опережает Трампа в ключевом штате Мичиган Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлия Струк

Джо Байден опережает действующего президента США Дональда Трампа в ключевом штате Мичиган на президентских выборах. Таковы результаты после обработки 94% бюллетеней.

Байден опережает Трампа в ключевом штате Мичиган

Об этом сообщает Fox News.

Так, в последние часы в пользу лидера Демократической партии прибавилось значительное число голосов. Хотя ранее Трамп уверенно шел впереди.

Победа в Мичигане даст кандидату 16 голосов выборщиков.

Отметим, в США продолжают подсчет голосов на выборах президента. Предварительно лидирует кандидат Джо Байден, за него проголосовали 227 выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов.

Так, побеждает тот, кто получил 270 голосов выборщиков.

Как писало РБК-Украина, Байден вышел в лидеры голосования в штате Висконсин.

Напомним, на фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.

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