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Результати виборів у США: як розподілилися голоси у ключових штатах

Новость на русском → Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 15:51
Результати виборів у США: як розподілилися голоси у ключових штатах Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Мілан Лєліч

В США продовжують підрахунок голосів на виборах президента. Попередньо лідирує кандидат Джо Байден, за нього проголосували 227 вибірників, у Дональда Трампа - 213 голосів.

Про це свідчать дані The New York Times.

Зазначимо, що перемагає той, хто отримав 270 голосів вибірників. Розподіл за ключовими спірними штатами виглядає так:

Трамп перемагає:

Техас - 52,3% - 38 вибірників;
Флорида - 51,2% - 29 вибірників;
Айова - 52,7% - 6 вибірників;
Огайо - 53,3% - 18 вибірників;

Байден перемагає:

Колорадо - 55,8% - 9 вибірників;
Міннесота - 52,5% - 10 вибірників;
Вірджинія - 53,7% - 13 вибірників;
Нью-Гемпшир - 53,1% - 4 виборців.

Результати виборів у США: як розподілилися голоси у ключових штатах
Результат поки не визначений:

Перевага у Байдена:

Невада - у Байдена 49,3%, у Трампа 48,7% (86% опрацьованих голосів);

Арізона - у Байдена 51,8%, у Трампа 46,8% (82% опрацьованих голосів);

Вісконсін - у Байдена 49,5%, у Трампа 48,7% (97% опрацьованих голосів).

Перевага у Трампа:

Джорджія - у Байдена 48,3%, у Трампа 50,5% (92% опрацьованих голосів);

Північна Кароліна - у Байдена 48,7%, у Трампа 50,1% (95% опрацьованих голосів);

Пенсільванія - у Байдена 43,6%, у Трампа 55,1% (75% опрацьованих голосів);

Мічиган - у Байдена 48,4%, у Трампа 48,9% (86% опрацьованих голосів).

Зазначимо, Джо Байден вийшов у лідери голосування в штаті Вісконсін.

Нагадаємо, на тлі новин про вибори в США світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів.

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