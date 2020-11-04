Результати виборів у США: як розподілилися голоси у ключових штатах
В США продовжують підрахунок голосів на виборах президента. Попередньо лідирує кандидат Джо Байден, за нього проголосували 227 вибірників, у Дональда Трампа - 213 голосів.
Про це свідчать дані The New York Times.
Зазначимо, що перемагає той, хто отримав 270 голосів вибірників. Розподіл за ключовими спірними штатами виглядає так:
Трамп перемагає:
Техас - 52,3% - 38 вибірників;
Флорида - 51,2% - 29 вибірників;
Айова - 52,7% - 6 вибірників;
Огайо - 53,3% - 18 вибірників;
Байден перемагає:
Колорадо - 55,8% - 9 вибірників;
Міннесота - 52,5% - 10 вибірників;
Вірджинія - 53,7% - 13 вибірників;
Нью-Гемпшир - 53,1% - 4 виборців.
Результат поки не визначений:
Перевага у Байдена:
Невада - у Байдена 49,3%, у Трампа 48,7% (86% опрацьованих голосів);
Арізона - у Байдена 51,8%, у Трампа 46,8% (82% опрацьованих голосів);
Вісконсін - у Байдена 49,5%, у Трампа 48,7% (97% опрацьованих голосів).
Перевага у Трампа:
Джорджія - у Байдена 48,3%, у Трампа 50,5% (92% опрацьованих голосів);
Північна Кароліна - у Байдена 48,7%, у Трампа 50,1% (95% опрацьованих голосів);
Пенсільванія - у Байдена 43,6%, у Трампа 55,1% (75% опрацьованих голосів);
Мічиган - у Байдена 48,4%, у Трампа 48,9% (86% опрацьованих голосів).
Зазначимо, Джо Байден вийшов у лідери голосування в штаті Вісконсін.
Нагадаємо, на тлі новин про вибори в США світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів.