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Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха

Автор: Андрій Козловський

Президент США Джо Байден дав розпорядження надати федеральну допомогу владі Техасу через наслідки сильної сніжної бурі. В указі йдеться про велике стихійне лихо в Техасі.

Відповідну заяву опублікував у суботу Білий дім.

Зазначимо, більшість споживачів електроенергії в Техасі до кінця тижня вдалося знову підключити до енергопостачання, однак у багатьох будинках, де кілька днів не було електрики, прорвало труби, і тепер сотні тисяч жителів штату опинилися без води після найсильнішої за 30 років сніжної бурі.

Без електроенергії залишаються близько 150 тисяч споживачів.

З проблемами, пов'язаними з водопостачанням, зіткнулися близько 14 млн жителів штату. Понад 260 тисяч з них опинилися без питної води.

Нагадаємо, в США через сніжну бурю загинули 47 людей. Найбільше число загиблих зафіксовано в штаті Техас, де померли 30 чоловік.

Раніше повідомлялося, що на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

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