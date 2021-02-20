Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха

Президент США Джо Байден дав розпорядження надати федеральну допомогу владі Техасу через наслідки сильної сніжної бурі. В указі йдеться про велике стихійне лихо в Техасі.
Відповідну заяву опублікував у суботу Білий дім.
Зазначимо, більшість споживачів електроенергії в Техасі до кінця тижня вдалося знову підключити до енергопостачання, однак у багатьох будинках, де кілька днів не було електрики, прорвало труби, і тепер сотні тисяч жителів штату опинилися без води після найсильнішої за 30 років сніжної бурі.
Без електроенергії залишаються близько 150 тисяч споживачів.
З проблемами, пов'язаними з водопостачанням, зіткнулися близько 14 млн жителів штату. Понад 260 тисяч з них опинилися без питної води.
Нагадаємо, в США через сніжну бурю загинули 47 людей. Найбільше число загиблих зафіксовано в штаті Техас, де померли 30 чоловік.
Раніше повідомлялося, що на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.