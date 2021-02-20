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Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия

Автор: Андрей Козловский

Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури. В указе говорится о крупном стихийном бедствии в Техасе.

Соответствующее заявление опубликовал в субботу Белый дом.

Отметим, большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы, и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури.

Без электроэнергии остаются около 150 тысяч потребителей.

С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тысяч из них оказались без питьевой воды.

Напомним, в США из-за снежной бури погибли 47 человек. Наибольшее число погибших зафиксировано в штате Техас, где скончались 30 человек.

Ранее сообщалось, что на американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.

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