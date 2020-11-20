Байден оголосив про нові призначення в майбутній адміністрації Білого дому

Обраний президент Джо Байден назвав у п'ятницю імена ще кількох високопоставлених співробітників майбутньої адміністрації Білого дому. В команду 46-го президента США увійдуть Мала Адіга, Карлос Елізондо і Кеті Рассел.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Байдена, нові співробітники майбутньої адміністрації "допоможуть добитися змін, в яких Америка потребує в ці важкі часи. Вони будуть служити американському народу й сприятимуть створенню більш справедливою, рівноправної та єдиної нації".

"Сьогоднішні призначенці - шановні лідери, які будуть щодня служити американському народу. Вони підтримають нашу роботу по створенню адміністрації Білого дому, який буде представляти Америку і приносити результати", - так новий глава адміністрації Білого дому Рон Клейн прокоментував кадрові рішення обраного президента.

Мала Адіга, колишній старший радник з політичних питань у виборчому штабі Джо Байдена і Камали Харріс призначена директором з політичних питань в апараті першої леді Джилл Байден.

Секретарем Білого дому з протокольних питань стане Карлос Елізондо, який з 2008 по 2016 роки працював спеціальним помічником президента Барака Обами та секретарем віце-президента і його дружини з протокольних питань Елізондо - перший латиноамериканець, призначений на цю посаду.

Новим директором адміністрації Білого дому з кадрових питань стане Кеті Рассел, екс-заступник глави виборчої кампанії Байдена і Харріс. При адміністрації Барака Обами посол Рассел, працювала в Білому домі заступником помічника президента і головою апарату другої леді Джилл Байден, а потім перейшла в Держдепартамент, ставши спецпосланцем США у справах жінок у всьому світі.

Раніше стало відомо, що колишній президент США Барак Обама лобіює на посаду держсекретаря країни свою колишню радницю з національної безпеки Сьюзан Райс. Демократична партія спочатку розглядала Райс як можливого віце-президента.

А газета The Washington Post писала, що команда Джо Байдена розглядає можливість призначення колишнього держсекретаря США Хілларі Клінтон постпредом США при ООН.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.