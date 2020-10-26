RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Байден назвав Росію головною загрозою для США

Автор: Дмитро Левицький

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни. Також він висловився про відносини з Китаєм.

Про це йдеться в інтерв'ю Байдена телеканалу CBS.

За словами Байдена, Росія зараз становить найбільшу загрозу безпеці Сполучених Штатів.

"Я вважаю, що зараз найбільшу загрозу в плані підриву нашої безпеки та альянсів становить Росія", - заявив він.

Популярні новини

Водночас колишній віце-президент США зазначив, що головним конкурентом для країни є Китай.

"Від того, якого підходу ми будемо притримуватися, залежатиме, чи залишимося ми надалі конкурентами, або це переросте у більше серйозне суперництво у плані співвідношення сил", - додав Байден.

Нагадаємо, нещодавно США провели таємні військові навчання на території Німеччини. Американські військові вчилися вести війну з Росією.

Крім того, в середині жовтня на тлі загострення відносин з США лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав армію готуватися до війни.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКитай