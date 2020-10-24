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США провели секретні навчання в Німеччині: готувалися реагувати на війну з РФ

Новость на русском → Німеччина, Субота 24 жовтня 2020 12:29
США провели секретні навчання в Німеччині: готувалися реагувати на війну з РФ Фото: американські військові (flickr com soldiersmediacenter)
Автор: Игорь Литвиненко

Європейське командування Збройних сил США (EUCOM) завершило в п'ятницю, 23 жовтня, секретні військові навчання на території Німеччини. Військові готувалися до мобілізації сил в разі військової загрози з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє Stars and Stripes.

За словами, директора по навчаннях і оцінці EUCOM генерал-майора Джона Бойда, вчення Austere Challenge 2021 проходили протягом тижня. В них були задіяні 4400 військових з США і НАТО.

"Вони (вчення - ред.) Мають широку спрямованість. Було б справедливо сказати, що ми працюємо над безліччю проблем", - сказав Бойд.

В Європейському командуванні США відзначили, що відпрацьовувалося об'єднання союзних держав на землі, море, повітрі, кібер і космічному просторі в разі конфлікту.

"Навчання проходить в період повсюдної стурбованості військових в зв'язку з загрозою з боку Росії", - повідомило видання.

Раніше РБК-Україна писало, що США вивели стратегічні бомбардувальники, які патрулювали кордону РФ.

Також повідомлялося, що США перекинуть з Польщі в Литву військових на тлі напруги в Білорусі.

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