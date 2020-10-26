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Байден назвав Росію головною загрозою для США

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 26 жовтня 2020 06:06
Байден назвав Росію головною загрозою для США Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни. Також він висловився про відносини з Китаєм.

Про це йдеться в інтерв'ю Байдена телеканалу CBS.

За словами Байдена, Росія зараз становить найбільшу загрозу безпеці Сполучених Штатів.

"Я вважаю, що зараз найбільшу загрозу в плані підриву нашої безпеки та альянсів становить Росія", - заявив він.

Водночас колишній віце-президент США зазначив, що головним конкурентом для країни є Китай.

"Від того, якого підходу ми будемо притримуватися, залежатиме, чи залишимося ми надалі конкурентами, або це переросте у більше серйозне суперництво у плані співвідношення сил", - додав Байден.

Нагадаємо, нещодавно США провели таємні військові навчання на території Німеччини. Американські військові вчилися вести війну з Росією.

Крім того, в середині жовтня на тлі загострення відносин з США лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав армію готуватися до війни.

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