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Байден назвал Россию главной угрозой для США

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 26 октября 2020 06:06
Байден назвал Россию главной угрозой для США Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден назвал Российскую Федерацией главной угрозой для страны. Также он высказался об отношениях с Китаем.

Об этом говорится в інтервью Байдена телеканалу CBS.

По словам Байдена, Россия сейчас представляет наибольшую угрозу безопасности Соединенных Штатов.

"Я считаю, что сейчас наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия", - заявил он.

В то же время бывший вице-президент США отметил, что главным конкурентом для страны является Китай.

"От того, какого подхода мы будем придерживаться, будет зависеть, останемся ли мы в дальнейшем конкурентами, или это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил", - добавил Байден.

Напомним, недавно США провели тайные военные учения на территории Германии. Американские военные учились вести войну с Россией.

Кроме того, в середине октября на фоне обострения отношений с США лидер Китая Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне.

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