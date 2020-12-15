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Байден назвав підсумки голосування виборників "зрозумілою перемогою" і засудив Трампа

Автор: Артур Родивилов

Джо Байден назвав підсумки голосування колегії виборників в США "зрозумілою перемогою", здобутою їм над нинішнім американським лідером Дональдом Трампом. За попередніми даними, Байден набрав 306 голосів виборників.

Про це повідомляє CNN.

Політик нагадав, що 306 голосів отримали Трамп і нинішній віцепрезидент США Майкл Пенс, коли перемогли у 2016 році. Трамп назвав підсумки голосування колегії виборників значною перемогою.

"За його власними мірками, ці цифри являли собою зрозумілу перемогу тоді, і я з усією повагою пропоную вважати їх такими й зараз", - заявив Байден.

Байден засудить спроби поки ще чинного президента Дональда Трампа оскаржити підсумки виборів, підкресливши, що "в Америці не політики отримують владу, нею наділяє народ". В його промові традиційне "США - світоч демократії" замінено на "полум'я демократії".

Джо Байдена перемагає на виборах президента США. Він, за попередніми підрахунками виборників, набирає на виборах 306 голосів при необхідних 270 з 538 голосів. Конгрес повинен затвердити підсумки голосування вибірників 6 січня, інавгурація нового президента має відбутися 20 січня.

Радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив у понеділок, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування вибірників. Його результати будуть передані в Конгрес США.

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