Байден призначив свого екс-радника главою апарату Білого дому

Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на президентських виборах у США заявив, що призначає главою апарату Білого дому Рона Клайна. Раніше він працював на посаді його радника.

Про це повідомляється на сайті перехідної команди Байдена.

Кляйн був радником Байдена в період, коли той обіймав посаду віце-президента в адміністрації колишнього американського лідера Барака Обами, а також коли він був сенатором.

"Сьогодні обраний президент Джо Байден оголосив про призначення Рона Клайна керівником апарату співробітників Білого дому, і помічником президента", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдепартамент США в адміністрації Байдена може очолити колишній американський посол в Росії Вільям Бернс.

Пентагон може очолити колишній заступник міністра оборони з політичних справ Мішель Флорной, а мінфін - колишня суперниця Байдена на праймеріз демократів Елізабет Воррен або член ради управителів Федерального резерву США Лаель Брейнард.

Нагадаємо, напередодні лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп має намір продовжувати судитися.

Байден планує у середу зустрітися з радниками, які допомагають йому підготуватися до вступу на посаду 20 січня 2021 року.