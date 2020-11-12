Байден назначил своего экс-советника главой аппарата Белого дома

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна. Ранее он работал на должности его советника.

Об этом сообщается на сайте переходной команды Байдена.

Клайн был советником Байдена в период, когда тот занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, а также когда он служил сенатором.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдепартамент США в администрации Байдена может возглавить бывший американский посол в России Уильям Бернс.

Возглавить Пентагон может бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной, а минфин - бывшая соперница Байдена на праймериз демократов Элизабет Уоррен или член совета управляющих Федерального резерва США Лаэль Брейнард.

Напомним, накануне лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен продолжать судиться.

Байден планирует в среду встретиться с советниками, которые помогают ему подготовиться к вступлению в должность 20 января 2021 года.