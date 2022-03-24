Байден хоче виключення Росії з G20 та участі України в її засіданнях

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував можливість виключення Росії з G20 за розв'язування війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-конференцію господаря Білого дому.
Американський президент визнав, що всередині G20 немає консенсусу щодо майбутнього Росії в організації. Окремі держави не хочуть карати РФ виключенням з "Великої двадцятки".
"Моя відповідь – так (Росію треба виключити з G20 – ред.). Що стосується 20-ки, це питання підіймалося. Індонезія та деякі інші країни проти цього. Тому ми попросили, щоб Україна відвідувала ці наради. Щоб Україна могла б бути присутня на зустрічах "Великої двадцятки", – заявив Байден.
Нагадаємо, що президент Джо Байден пообіцяв відповідь РФ на можливе використання хімічної зброї.
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