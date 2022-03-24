Байден хоче виключення Росії з G20 та участі України в її засіданнях

Американський президент визнав, що всередині G20 немає консенсусу щодо майбутнього Росії в організації. Окремі держави не хочуть карати РФ виключенням з "Великої двадцятки".

"Моя відповідь – так (Росію треба виключити з G20 – ред.). Що стосується 20-ки, це питання підіймалося. Індонезія та деякі інші країни проти цього. Тому ми попросили, щоб Україна відвідувала ці наради. Щоб Україна могла б бути присутня на зустрічах "Великої двадцятки", – заявив Байден.