Байден хочет исключения России из G20 и участия Украины в ее заседаниях

Американский президент признал, что внутри G20 нет консенсуса по поводу будущего России в организации. Отдельные государства не хотят наказывать РФ исключением из "Большой двадцатки".

"Мой ответ – да (Россию надо исключить из G20 – ред.). Что касается 20-ки, этот вопрос поднимался. Индонезия и некоторые другие страны против этого. Поэтому мы попросили, чтобы Украина посещала эти совещания. Чтобы Украина могла бы присутствовать на встречах "Большой двадцатки", – заявил Байден.