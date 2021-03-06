ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Атака на Microsoft: у Байдена заявили про активну загрозу з боку Китаю

Новость на русском → Вашингтон, Субота 06 березня 2021 03:52
Атака на Microsoft: у Байдена заявили про активну загрозу з боку Китаю Фото: Microsoft (instagram.com/microsoft)
Автор: Артур Родивилов

Білий дім назвав активною загрозою безпеці США кібератаку з боку Китаю. Вона була організована проурядовими хакерами на сервери електронної пошти компанії Microsoft.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що уразливості в ПЗ, які використовують сервери Exchange, "істотні" і можуть мати довготривалі наслідки.

Microsoft і джерело у федеральному уряді США вважають, що першу атаку провели високопрофесійні хакери з угрупування Hafnium, що базуються в Китаї та підтримувані урядом КНР. Пізніше до атаки під'єднатися й інші актори.

Унаслідок дій хакерів, які скористалися уразливістю в програмному забезпеченні Microsoft, постраждали понад 20 тисяч організацій США. Постраждали також тисячі організацій в Європі та Азії.

Атаки хакерів тривають, попри те, що компанія Microsoft у вівторок спробувала ліквідувати виявлену уразливість.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Microsoft хакери
NEWS
Школи Львова, Одеси та Ужгорода переводять на дистанційку: названі дати
Школи Львова, Одеси та Ужгорода переводять на дистанційку: названі дати
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"