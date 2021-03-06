Атака на Microsoft: у Байдена заявили об активной угрозе со стороны Китая

Белый дом назвал активной угрозой безопасности США кибератаку со стороны Китая. Она была организована проправительственными хакерами на серверы электронной почты компании Microsoft.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уязвимости в ПО, которые используют серверы Exchange, "существенны" и могут иметь долговременные последствия.

Microsoft и источник в федеральном правительстве США считают, что первую атаку провели высокопрофессиональные хакеры из группировки Hafnium, базирующийся в Китае и поддерживаемые правительством КНР. Позже к атаке подключились и иные акторы.

В результате действий хакеров, воспользовавшихся уязвимостью в программном обеспечении Microsoft, пострадали более 20 тысяч организаций США. Пострадали также тысячи организаций в Европе и Азии.

Атаки хакеров продолжаются, несмотря на то, что компания Microsoft во вторник попыталась ликвидировать обнаруженную уязвимость.