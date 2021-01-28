У Єревані протестувальники штурмували генпрокуратуру: вимагають заарештувати Пашиняна

В Єревані поновилися антиурядові акції протесту. Демонстранти намагалися штурмувати будівлю генеральної прокуратури Вірменії.

Про це повідомляє News.am.

Протестувальники хотіли заблокувати будівлю генпрокуратури і вимагати арешту Нікола Пашиняна. Правоохоронцям вдалося відтіснити демонстрантів.

Після цього протестуючі попрямували до будівлі уряду. Поліція почала спеціальні дії, щоб відтіснити протестувальників від урядової будівлі.

Нагадаємо, у Вірменії почалися масштабні протести після поразки у війні з Азербайджаном. Зокрема, демонстранти вимагають відставки прем'єра-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Відзначимо, в кінці грудня Пашинян розповів про плани обговорити з парламентом свою відставку і оголошення позачергових парламентських виборів.

Крім того, Пашинян заявив, що готовий піти з посади за "рішенням народу".