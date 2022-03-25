Зеленський та Ердоган провели телефонну розмову

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган провели телефонну розмову. Обговорили війну нашої країни з Росією, а також порушили питання продовольчої кризи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

"Поговорив з Реджепом Тайїп Ердоганом про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає", - пише президент України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ердоган заявив, що Україна і Росія просунулися в переговорному процесі й стали ближче до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів. Однак, через деякий час голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяву президента Туреччини.

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