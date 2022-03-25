Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Обсудили войну нашей страны с Россией, а также затронули вопросы продовольственного кризиса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

"Поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения. Благодарен Турции за поддержку, которую она оказывает", - пишет президент Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Эрдоган заявил, что Украина и Россия продвинулись в переговорном процессе и стали ближе к консенсусу по четырем из шести пунктов. Однако через некоторое время глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Турции.

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