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Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Обсудили войну нашей страны с Россией, а также затронули вопросы продовольственного кризиса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

О чем говорили президенты:

  • о ситуации в Украине касаемо войны с Российской Федерацией;
  • о переговорном процессе Украины и России;
  • обсудили итоги саммита НАТО
  • поделились оценками дипломатических усилий;
  • затронули вопросы продовольственного кризиса и пути его предотвращения.

"Поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом об итогах саммита НАТО. Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения. Благодарен Турции за поддержку, которую она оказывает", - пишет президент Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Эрдоган заявил, что Украина и Россия продвинулись в переговорном процессе и стали ближе к консенсусу по четырем из шести пунктов. Однако через некоторое время глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявление президента Турции.

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