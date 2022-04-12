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"Зеленський повинен цього досягнути". У Пентагоні назвали бажаний сценарій закінчення війни

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів назвали відновлення територіальної цілісності України під керівництвом Володимира Зеленського найкращим варіантом завершення війни проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Пентагону.

Пентагон прагне перемоги України та відновлення її територіальної цілісності. Цю позицію підтвердив офіційний представник відомства Джон Кірбі.

Однак, досягнути цього, на думку речника Міноборони, повинен президент Зеленський. Саме здобутий власними силами з військово-технічною допомогою Заходу успіх стане справжньою перемогою.

Тим часом американський президент Байден готовий змінити командування силами НАТО в Європі. Кадрові зміни пов'язані зі штатною ротацією.

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія відкинули погрози РФ та самостійно вирішуватимуть питання вступу до НАТО.

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