"Зеленский должен этого добиться". В Пентагоне назвали желаемый сценарий окончания войны

В Министерстве обороны Соединенных Штатов назвали восстановление территориальной целостности Украины под руководством Владимира Зеленского наилучшим вариантом завершения войны против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.
Пентагон стремится к победе Украины и восстановлению ее территориальной целостности. Эту позицию подтвердил официальный представитель ведомства Джон Кирби.
Однако достичь этого, по мнению спикера Минобороны, должен президент Зеленский. Именно одержанный собственными силами с военно-технической помощью Запада успех станет настоящей победой.
Между тем, американский президент Байден готов сменить командование силами НАТО в Европе. Кадровые изменения связаны со штатной ротацией.
Напомним, что Швеция и Финляндия отвергли угрозы РФ и будут самостоятельно решать вопрос вступления в НАТО.
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