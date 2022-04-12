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"Зеленский должен этого добиться". В Пентагоне назвали желаемый сценарий окончания войны

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

В Министерстве обороны Соединенных Штатов назвали восстановление территориальной целостности Украины под руководством Владимира Зеленского наилучшим вариантом завершения войны против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

Пентагон стремится к победе Украины и восстановлению ее территориальной целостности. Эту позицию подтвердил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

Однако достичь этого, по мнению спикера Минобороны, должен президент Зеленский. Именно одержанный собственными силами с военно-технической помощью Запада успех станет настоящей победой.

Между тем, американский президент Байден готов сменить командование силами НАТО в Европе. Кадровые изменения связаны со штатной ротацией.

Напомним, что Швеция и Финляндия отвергли угрозы РФ и будут самостоятельно решать вопрос вступления в НАТО.

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