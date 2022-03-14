На Запорізькій АЕС 11 співробітників Росатому: беруть участь у тероризмі

Повідомляється, що зараз на Запорізькій АЕС присутні 11 представників Росатому.

В Енергоатомі не виключають, що вибухи боєприпасів проводять за їх участю.

"Очевидно, що вибухи боєприпасів на майданчику станції проводяться з їх безпосередньою участю. Так що виходить, що Росатом теж бере участь в цьому тероризмі. Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном", - сказано в повідомленні.

В Енергоатомі знову звернулися до МАГАТЕ і країн-членів ядерного клубу.

"Невже і зараз МАГАТЕ і країни-члени ядерного клубу закриють очі на катастрофу, яку приготувала Росія всій планеті?"- йдеться в повідомленні.

Список більшої частини представників Росатому, що знаходяться на майданчику ЗАЕС. Знадобиться в Гаазі

1. Магерамов Фауд Алі Хусейн. 1970 р. н. Балаковська АЕС

2. Романенко Олег ЄВГЕНОВИЧ 1963 р. н. Балаковська АЕС

3. Сидоров Максим Петрович 1976 р. н. Балаковська АЕС

4. Євдокимов Сергій Юрійович 1973 р. н. Концерн Росенергоатом

5. Убамдаров Олександр Володимирович 1978 р. н. Балаковська АЕС

6. Смєлов Віктор Андрійович 1972 р. н. Ростовська АЕС

7. Куликов Антон Сергійович 1981 р. н. Белібінська АЕС

8. Малахов Іван Васильович 1956 р. н. Ростовська АЕС

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