На Запорожской АЭС 11 сотрудников Росатома: принимают участие в терроризме

Сообщается, что в настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома.

В Энергоатоме не исключают, что взрывы боеприпасов проводят с их участием.

"Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном", - сказано в сообщении.

В Энергоатоме снова обратились к МАГАТЕ и странам-членам ядерного клуба.

"Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны-члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую приготовила Россия всей планете?" – говорится в сообщении.

Список большей части представителей Росатома, находящихся на площадке ЗАЭС. Понадобится в Гааге

1. Магерамов Фауд Али Хусейн. 1970 г.р. Балаковская АЭС

2. Романенко Олег Евгеньевич 1963 г.р. Балаковская АЭС

3. Сидоров Максим Петрович 1976 г.р. Балаковская АЭС

4. Евдокимов Сергей Юрьевич 1973 г.р. Концерн Росэнергоатом

5. Убамдаров Александр Владимирович 1978 г.р. Балаковская АЭС

6. Смелов Виктор Андреевич 1972 г.р. Ростовская АЭС

7. Куликов Антон Сергеевич 1981 г.р. Белибинская АЭС

8. Малахов Иван Васильевич 1956 г.р. Ростовская АЭС

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