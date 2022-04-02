На Закарпатті дозволили продавати алкоголь із обмеженнями

Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення про відновлення з 3 квітня продажу алкогольних напоїв на території регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Закарпатської ОДА у Facebook.
"Рада оборони області прийняла рішення дозволити з 3 квітня 2022 року:
Цей дозвіл поширюється також на заклади ресторанного господарства. Натомість працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, територіальної оборони та інших військових формувань алкоголь і надалі не продаватимуть.
До слова, Кабінет міністрів спростив ввезення овочів, фруктів та інших продуктів.
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