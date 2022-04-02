В Закарпатской области разрешили продавать алкоголь с ограничениями

Совет обороны Закарпатской области принял решение о возобновлении с 3 апреля продажи алкогольных напитков на территории региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Закарпатской ОГА в Facebook.
"Совет обороны области принял решение разрешить с 3 апреля 2022 года:
Это разрешение распространяется также на заведения ресторанного хозяйства. Работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, территориальной обороны и других военных формирований алкоголь и впредь продавать не будут.
К слову, Кабинет министров упростил ввоз овощей, фруктов и других продуктов.
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