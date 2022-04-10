ЗСУ знищили 2 ворожі гелікоптери та 26 окупантів на Сході

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" відзвітувало про результати захисту України впродовж дня у власній зоні відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Міноборони в Telegram.
Російські окупанти протягом дня здійснювали ракетні та авіаційні удари. Також українських військових на сході України постійно обстрілювали з важкої артилерії.
"Вогнем у відповідь українські захисники знищили:
Раніше егіональне управління Сил територіальної оборони "Схід" Збройних сил України відзвітувало про поповнення парку техніки черговим зразком із РФ. Ним стала бойова машина піхоти БМП-3.
До слова, секретар РНБО Данілов розповів про непублічні візити західних політиків до Києва.
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