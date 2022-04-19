Ворог безуспішно намагається вийти на межі Херсонської області, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Епіцентр бойових дій на Херсонщині перемістився у район Олександрівки. Звідти російські окупанти намагаються вийти на межі області для встановлення контролю над регіоном.

"На Південнобузькому напрямку тривають бойові дії в районі Олександрівки, ворог успіху не має. Намагається здійснити вихід на адміністративну межу Херсонської області, не припиняє обстрілів населених пунктів", – ідеться в повідомленні.

Натомість Збройні сили України ліквідували дві тактичні групи та чотири роти парашутно-десатних полків РФ. Особливо постраждала 106-та парашутно-десантної дивізія.