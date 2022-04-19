UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг безуспешно пытается выйти на границы Херсонской области, - Генштаб

Фото: Украинский военный c NLAW (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился подробностями новых попыток войск РФ захватить всю территорию Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Эпицентр боевых действий в Херсонской области переместился в район Александровки. Оттуда российские оккупанты пытаются выйти на границы области для установления контроля над регионом.

"На Южнобужском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается совершить выход на административную границу Херсонской области, не прекращает обстрелы населенных пунктов", – говорится в сообщении.

В то же время Вооруженные силы Украины ликвидировали две тактические группы и четыре роты парашютно-десатных полков РФ. Особенно пострадала 106-я парашютно-десантная дивизия.

Напомним, что ВСУ отразили попытки наступления врага под Харьковом и Донецком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВС РФГенштаб ВСУВторжение России в УкраинуВойна России против Украины