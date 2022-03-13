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У Вінницькій області українські військові збили ворожий безпілотник

Автор: Тетяна Самарук

Українські військові знешкодили ще один безпілотник російської армії. Зокрема, ворожий літальний апарат збили у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Вінницької ОВА.

Сергій Борзов повідомив, що безпілотник був збитий 13-го березня. Йдеться про збиття безпілотного літального апарату тактичного рівня.

Також він заявив, що у Вінницькій області наразі не ведуться бойові дії.

Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали авіаударів по житловому масиву у Баштанці.

Також ми писали, що у Чернігівській області знищено танковий підрозділ РФ, який йшов на столицю.

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