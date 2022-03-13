В Винницкой области украинские военные сбили вражеский беспилотник

Украинские военные обезвредили еще один беспилотник российской армии. В частности, вражеский летательный аппарат сбили в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА.

Также он заявил, что в Винницкой области пока не ведутся боевые действия.

Сергей Борзов сообщил, что беспилотник был сбит 13-го марта. Речь идет об уничтожении беспилотного летательного аппарата тактического уровня.

Ранее мы сообщали, что российские войска нанесли авиаудары по жилому массиву в Баштанке.

Также мы писали, что в Черниговской области уничтожено танковое подразделение РФ, которое шло на столицу.

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