Верещук закликала ООН демілітаризувати Чорнобильську зону від військ РФ

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй для відновлення ядерної безпеки в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг урядовця .

"Ми звертаємося до Радбезу ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження ЧАЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії в результаті дій російських окупаційних військ", – заявила Верещук.

Паралельно Україна намагається вигнати Росію з МАГАТЕ. Завдання-мінімум української влади – прибрати росіян з ключових позицій в організації.

Російські війська після вторгнення до України захопили дві атомні електростанції – Запорізьку та Чорнобильську. Окупанти залучили до роботи там працівників "Росатому".