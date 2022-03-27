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Верещук призвала ООН демилитаризировать Чернобыльскую зону от войск РФ

Фото: Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций для восстановления ядерной безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг чиновника.

"Мы обращаемся к Совбезу ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введению туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск", – заявила Верещук.

Параллельно Украина пытается выгнать Россию из МАГАТЭ. Задача-минимум украинских властей – убрать россиян с ключевых позиций в организации.

Российские войска после вторжения в Украину захватили две атомные электростанции – Запорожскую и Чернобыльскую. Оккупанты привлекли к работе там работников "Росатома".

Напомним, что Владимир Зеленский объяснил необходимость референдума по гарантиям безопасности для Украины.

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