Верещук призвала ООН демилитаризировать Чернобыльскую зону от войск РФ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций для восстановления ядерной безопасности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг чиновника.
"Мы обращаемся к Совбезу ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введению туда специальной миссии ООН для устранения риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск", – заявила Верещук.
Параллельно Украина пытается выгнать Россию из МАГАТЭ. Задача-минимум украинских властей – убрать россиян с ключевых позиций в организации.
Российские войска после вторжения в Украину захватили две атомные электростанции – Запорожскую и Чернобыльскую. Оккупанты привлекли к работе там работников "Росатома".
Напомним, что Владимир Зеленский объяснил необходимость референдума по гарантиям безопасности для Украины.
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