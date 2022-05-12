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Українські військові на Сході за добу знищили 180 окупантів та їх техніку

Українсьий військовий ( facebook.com.93OMBr)
Автор: Тетяна Самарук

На Сході Збройні сили України відбили 6 атак російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

За добу втрати ворога склали:

  • особового складу - до 180;
  • танки - 6;
  • БМП - 6;
  • БТР - 2;
  • МТЛБ - 2;
  • САУ - 3;
  • РСЗВ - 1;
  • мінометні розрахунки - 4;
  • АТТ - 3.

Нагадаємо, що вчора, 12 травня, на Сході ЗСУ знищили склад з боєприпасами ворога та ліквідували 250 окупантів.

Також ми писали, що у Донецькій області за добу загинуло 4 мирних мешканців.

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