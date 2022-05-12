Украинские военные на Востоке за сутки уничтожили 180 оккупантов и их технику

На Востоке Вооруженные силы Украины отбили 6 атак российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
За сутки потери врага составили:
Напомним, что вчера, 12 мая, на востоке ВСУ уничтожили склад с боеприпасами врага и ликвидировали 250 оккупантов.
Также мы писали, что в Донецкой области за сутки погибли 4 мирных жителей.
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