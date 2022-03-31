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Українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі

Фото: Білоруські десантники (t.me/modmilby)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло персональні дані окремих білоруських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал ГУР Міноборони.

"Головне управління розвідки України здобуло персональні дані на окремих військовослужбовців (106 осіб) 38-ї десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) Збройних сил Республіки Білорусь", – йдеться в повідомленні.

Українські розвідники також нагадали, що всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуть до відповідальності. Оприлюднені списки містять у собі прізвища, фото, військові звання, посади, ідентифікаційні номери, адреси реєстрації/проживання, контактні телефони, марки та номери авто у власності.

Нагадаємо, що аеропорт Бреста війська РФ почали використовувати для ударів по території України.

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