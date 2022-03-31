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Украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси

Фото: Белорусские десантники (t.me/modmilby)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило персональные данные отдельных белорусских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны.

"Главное управление разведки Украины получило персональные данные на отдельных военнослужащих (106 человек) 38-й десантно-штурмовой бригады (в/ч 92616, г. Брест) Вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Украинские разведчики также напомнили, что все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности. Обнародованные списки содержат фамилии, фото, воинские звания, должности, идентификационные номера, адреса регистрации/проживания, контактные телефоны, марки и номера авто в собственности.

Напомним, что аэропорт Бреста войска РФ стали использовать для ударов по территории Украины.

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