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В Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові

Фото: в Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відкрили вогонь по меморіалу жертвам Голокосту в Дробицькому Яру. В Україні це визнали військовим злочином.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Згідно з даними поліції, снаряди окупантів влучили в Менору й постамент. Правоохоронці зафіксували подію й продовжать документувати воєнні злочини російських військових на території Харкові й області загалом.

"Сьогодні українців знищує російська армія - з важкого озброєння російські окупанти обстрілюють так звані "спальні райони", де немає жодного військового об’єкту, черги цивільних людей за гуманітарною допомогою, меморіальні комплекси, встановлені в пам’ять про жертв, які загинули від рук фашистів під час Другої світової війни", - пише пресслужба порівнюючи російських окупантів з нацистами вермахту.

Фото: в Україні визнали військовим злочином обстріл меморіалу жертвам Голокосту в Харкові (facebook.com/UA.National.Police)

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