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В Украине признали военным преступлением обстрел мемориала жертвам Холокоста в Харькове

Фото: в Украине признали военным преступлением обстрел мемориала жертвам Холокоста в Харькове (фото facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь по мемориалу жертвам Холокоста в Дробицком Яру. В Украине это признали военным преступлением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Согласно данным полиции, снаряды оккупантов попали в Менору и постамент. Правоохранители зафиксировали событие и продолжат документировать военные преступления российских военных на территории Харькове и области в целом.

"Сегодня украинцев уничтожает российская армия - из тяжелого вооружения российские оккупанты обстреливают так называемые "спальные районы", где нет ни одного военного объекта, очереди гражданских людей за гуманитарной помощью, мемориальные комплексы, установленные в память о жертвах, которые погибли от рук фашистов во время Второй мировой войны", - пишет пресс-служба сравнивая российских оккупантов с нацистами вермахта.

Фото: в Украине признали военным преступлением обстрел мемориала жертвам Холокоста в Харькове (фото facebook.com/UA.National.Police)

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