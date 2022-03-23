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Україна незабаром оголосить у міжнародний розшук Скабєєву та Кисельова

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Середа 23 березня 2022 13:56
Україна незабаром оголосить у міжнародний розшук Скабєєву та Кисельова Фото: Україна незабаром оголосить у міжнародний розшук Скабєєву та Кисельова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Генерального директора телеканалу "Росія" Дмитра Кісельова й телеведучу каналу "Росія-1" Скабєєву незабаром оголосять у міжнародний розшук. Російські пропагандисти публічно закликали до війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Ці особи давно перебувають у полі зору Служби безпеки. Але основою даного кримінального провадження стали їхні останні дії та заклики щодо війни в Україні.Зокрема, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи "Смотрим" Скабєєва та Кисельов публічно закликали до зміни меж території України", - пише пресслужба СБУ.

Пропагандисти виправдовують війну Російської Федерації проти України, під час якої окупанти відкривають вогонь по цивільним об’єктам нашої країни, вбивають, мародерствують та гвалтують жінок.

"Найближчим часом їх буде оголошено у міжнародний розшук", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні оголосили підозру Кісельову та Скабєєвій.

Війна Росії проти України триває двадцять вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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