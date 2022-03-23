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Украина вскоре объявит в международный розыск Скабееву и Киселева

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Среда 23 марта 2022 13:56
Украина вскоре объявит в международный розыск Скабееву и Киселева Фото: Украина вскоре объявит в международный розыск Скабееву и Киселева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Генерального директора телеканала "Россия" Дмитрия Киселева и телеведущую канала "Россия-1" Скабееву вскоре объявят в международный розыск. Российские пропагандисты публично призвали к войне в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Эти лица давно находятся в поле зрения Службы безопасности. Но основой данного уголовного производства стали их последние действия и призывы касаемо войны в Украине. В частности, в эфире российской мультимедийной онлайн-платформы "Смотрим" Скабеева и Киселев публично призвали к изменению границ территории Украины", - пишет пресс-служба СБУ.

Пропагандисты оправдывают войну Российской Федерации против Украины, во время которой оккупанты открывают огонь по гражданским объектам нашей страны, убивают, мародерствуют и насилуют женщин.

"В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине объявили подозрение Киселеву и Скабеевой.

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