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Удар по телевежі в Рівному: є загиблі і поранені

Автор: Анна Шиканова

У Рівному вночі 14 березня російські окупанти завдали удар по телевежі. Відомо, що було випущено дві ракети. В обласній адміністрації розповіли про кількість жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника обласної Військової адміністрації Віталія Коваля.

Він повідомив, що удари ракет потрапили в телевізійну вишку і в адміністративні будівлі біля неї. На цей момент вже відомо про 9 загиблих. Ще 9 людей поранені.

На місці події зараз ведуться роботи співробітниками ДСНС. Аварійні та відновлювальні роботи ще тривають.

До вечора вдалося відновити доступ до телетрансляцій і радіомовлення.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти зруйнували очисні споруди в Запорізькій області.

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