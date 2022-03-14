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Удар по телевышке в Ровно: есть погибшие и раненые

Автор: Анна Шиканова

В Ровно ночью 14 марта российские оккупанты нанесли удар по телевышке. Известно, что было выпущено две ракеты. В областной администрации рассказали о количестве жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника областной военной администрации Виталия Коваля.

Он сообщил, что удары ракет попали в телевизионную вышку и в административные здания возле нее. На данный момент уже известно о 9 погибших. Еще 9 человек ранены.

На месте происшествия сейчас ведутся работы сотрудниками ГСЧС. Аварийные и восстановительные работы еще продолжаются.

К вечеру удалось восстановить доступ к телетрансляциям и радиовещанию.

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Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты разрушили очистные сооружения в Запорожской области.

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