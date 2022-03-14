Удар по телевышке в Ровно: есть погибшие и раненые

Он сообщил, что удары ракет попали в телевизионную вышку и в административные здания возле нее. На данный момент уже известно о 9 погибших. Еще 9 человек ранены.

На месте происшествия сейчас ведутся работы сотрудниками ГСЧС. Аварийные и восстановительные работы еще продолжаются.

К вечеру удалось восстановить доступ к телетрансляциям и радиовещанию.

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