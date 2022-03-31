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За добу до Запоріжжя евакуювалися майже 1,5 тисячі людей, - Верещук

Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції (facebook.com/vereshchuk ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом доби до Запоріжжя були евакуйовані 1458 людей. Більше ніж 600 людей вдалося евакуювати з Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"По погоджених трьох гуманітарних коридорах, сьогодні, на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей. З них 631 людина з Маріуполя, та 827 мешканців міст Запорізької області: Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологе, Горіхів, Гуляйполе, Василівка", - заявила Верещук.

Також до Бердянська їхали 45 автобусів для евакуації, однак російські військові їх не впустили до міста. 600 людей, які вийшли сьогодні з міста, завтра зранку мають вирушити до Запоріжжя.

"Більше 30 автобусів залишаються на в’їзді до міста Бердянськ, щоб завтра забрати Маріупольців й мешканців Бердянська до Запоріжжя", - додала Верещук.

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