За сутки в Запорожье эвакуировались почти 1,5 тысячи человек, - Верещук

"По согласованным трем гуманитарным коридорам, сегодня, на собственном транспорте до Запорожья доехали 1458 человек. Из них 631 человек из Мариуполя, и 827 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Энергодар, Пологое, Орехов, Гуляйполе, Васильевка", - заявила Верещук.

Также в Бердянск ехали 45 автобусов для эвакуации, однако российские военные их не пустили в город. 600 человек, вышедших сегодня из города, завтра утром должны отправиться в Запорожье.

"Более 30 автобусов остаются на въезде в город Бердянск, чтобы завтра забрать мариупольцев и жителей Бердянска в Запорожье", - добавила Верещук.