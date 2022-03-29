За добу в Україні евакуювалися більше 1,5 тисячі людей, - Верещук

Протягом доби в Україні вдалося евакуювати 1665 людей. Майже тисяча цивільних виїхали з Маріуполя.

Про це пише РБК-Україн а з посиланням на слова віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За словами Верещук, протягом дня на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні окупанти заблокували зелений гуманітарний коридор з Енергодару та низки інших міст через Василівку.

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