За сутки в Украине эвакуировались более 1,5 тысячи человек, - Верещук

В течение суток в Украине удалось эвакуировать 1665 человек. Почти тысяча гражданских выехали из Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украина а со ссылкой на слова вицепремьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

По словам Верещук, в течение дня на собственном транспорте до Запорожья доехали 1665 человек:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня оккупанты заблокировали зеленый гуманитарный коридор из Энергодара и ряда других городов через Васильевку.

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