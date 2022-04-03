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У Сумській області триває зачистка від окупантів, – голова ОВА Живицький

Фото: Руйнування в Тростянці (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Антон Федорців

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький поділився оперативною інформацією щодо відновлення контролю над районами області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника області.

Збройні сили вдень 3 квітня фактично повернули контроль над Конотопським районом. Наразі там тривають заходи перевірки.

"Йде зачистка Сумської області. Зокрема, і Конотопського району", – написав Живицький.

За його словами, наразі визначають, де ще могли залишитися групи окупантів. Їх "забули" товариші по службі під час втечі з території області.

До слова, російські окупанти обстріляли Дергачі Харківської області.

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