В Сумской области идет зачистка от оккупантов, – председатель ОВА Живицкий

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий поделился оперативной информацией о возобновлении контроля над районами области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.
Вооруженные силы днем 3 апреля фактически вернули контроль над Конотопским районом. В данный момент там ведутся проверочные меры.
"Идет зачистка Сумской области. В частности, и Конотопского района", – написал Живицкий.
По его словам, сейчас определяют, где еще могли остаться группы оккупантов. Их "забыли" сослуживцы во время бегства с территории области.
К слову, российские оккупанты обстреляли Дергачи Харьковской области.
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